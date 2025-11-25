Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Расчёт бошнякской элиты Сараево и её западных кураторов на то, что в результате досрочных президентских выборов удастся поставить во главе Республики Сербской лояльного политика, не оправдались.

По итогам голосования победителем стал ближайший соратник отставленного Милорада Додика – в прошлом глава силового блока республики Синиша Каран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатра».

Уже то, что победивший кандидат «Союза независимых социал-демократов» (СНСД) шёл под лозунгом «Голос за Карана – голос за Додика!» свидетельствует о том, что тот продолжит курс своего патрона – Милорада Додика. Последний останется лидером партии и в тень явно уходить не собирается. Во многом происходящее напоминает ситуацию с другой додиковой протеже – Желькой Цвиянович, которая избиралась президентом РС, когда тот уходил сербским представителем в Президиум БиГ, а когда вернулся в президентское кресло, ушла в Президиум вместо него.

Одно очевидно – сербский энтитет БиГ не изменит свой политики, будет отстаивать собственный суверенитет, не пускать страну в НАТО и продолжать плотно взаимодействовать с Россией, несмотря негативную реакцию Запада и Сараево.

По последним данным ЦИК РС Синиша Каран набрал около 50.9% голосов, его основной соперник из превратившейся в лояльную Западу «Сербской демократической партии» Бранко Блануша – 47.8%. Последний, как водится, стал заявлять о фальсификациях и требовать пересчёта голосов в ряде муниципалитетов, но наблюдатели нарушений не зафиксировали. При этом лидер демократов победил в столичной Баня-Луке и крупном городе Биелина. Но прозападная партия рассчитывает, что пересчёт 20 тысяч голосов проголосовавших за рубежом, смогут склонить чашу весов в их сторону.

«Мы считаем, что выборы завершились, и что СНСД взяла то, что уже имела, и то, что несправедливо потеряла — пост президента Республики. Это завершённая история, и она называется «провал Кристиана Шмидта» (западный надсмотрщик, – ред.), а величайшим героем этих выборов является народ Республики Сербской», – прокомментировал ситуацию Милорад Додик.