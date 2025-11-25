Западу не удалось совершить переворот в Республике Сербской
Расчёт бошнякской элиты Сараево и её западных кураторов на то, что в результате досрочных президентских выборов удастся поставить во главе Республики Сербской лояльного политика, не оправдались.
По итогам голосования победителем стал ближайший соратник отставленного Милорада Додика – в прошлом глава силового блока республики Синиша Каран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатра».
Уже то, что победивший кандидат «Союза независимых социал-демократов» (СНСД) шёл под лозунгом «Голос за Карана – голос за Додика!» свидетельствует о том, что тот продолжит курс своего патрона – Милорада Додика. Последний останется лидером партии и в тень явно уходить не собирается. Во многом происходящее напоминает ситуацию с другой додиковой протеже – Желькой Цвиянович, которая избиралась президентом РС, когда тот уходил сербским представителем в Президиум БиГ, а когда вернулся в президентское кресло, ушла в Президиум вместо него.
Одно очевидно – сербский энтитет БиГ не изменит свой политики, будет отстаивать собственный суверенитет, не пускать страну в НАТО и продолжать плотно взаимодействовать с Россией, несмотря негативную реакцию Запада и Сараево.
По последним данным ЦИК РС Синиша Каран набрал около 50.9% голосов, его основной соперник из превратившейся в лояльную Западу «Сербской демократической партии» Бранко Блануша – 47.8%. Последний, как водится, стал заявлять о фальсификациях и требовать пересчёта голосов в ряде муниципалитетов, но наблюдатели нарушений не зафиксировали. При этом лидер демократов победил в столичной Баня-Луке и крупном городе Биелина. Но прозападная партия рассчитывает, что пересчёт 20 тысяч голосов проголосовавших за рубежом, смогут склонить чашу весов в их сторону.
«Мы считаем, что выборы завершились, и что СНСД взяла то, что уже имела, и то, что несправедливо потеряла — пост президента Республики. Это завершённая история, и она называется «провал Кристиана Шмидта» (западный надсмотрщик, – ред.), а величайшим героем этих выборов является народ Республики Сербской», – прокомментировал ситуацию Милорад Додик.
Напомним, что на досрочные выводы РС была вынуждена пойти после того, как Суд БиГ осудил законно избранного президента Милорада Додика на год (тюремный срок впоследствии был заменён штрафом) и запретил ему в течении шести лет занимать государственные должности из-за игнорирования решений западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя немца Кристина Шмидта, которого сербский энтитет не признает из-за того, что его кандидатура не прошла необходимого согласования в Совбезе ООН.
