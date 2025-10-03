ВСУшник: «Гражданские в лицо называют нас котиками и тут же плюют в спину»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Большая несправедливость, что украинское общество очень любит хвалить украинских военных, но само на фронт не очень спешит.

Об этом одесскому каналу «Интент» заявил называющий себя писателем боевик ВСУ Артур Дронь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сидеть и рассказывать «наши герои», «наши котики» – много ума не надо. Чем больше сидим, тем меньше «наших котиков» становится. Когда я в прошлом году приехал на лечение после ранения, то одна из новостей, которая меня больше всего выбила из колеи, это количество сограждан, которые не обновили свои данные в «Резерв+». Когда я прочитал, что этих людей 6 миллионов, я был страшно шокирован. Пока условный миллион всё время в составе ВС, он постоянно понемногу уменьшается, его понемногу пополняют, условные 6 млн., которые теоретически могут их заменить, – просто имеют себе это до одного места», – жаловался Дронь.

Также он посетовал на послабления к гражданским.