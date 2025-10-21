ВСУ на грани потери семи городов

Киев в обозримой перспективе рискует потерять контроль над почти десятью городами бывшего Востока Украины.

Об этом на канале «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По сути, мы находимся сейчас накануне или в процессе, или в окончании процесса штурма нескольких главнейших городов Восточной Украины. С юга на север: Степногорск, это посёлок городского типа, но крайне важный. Имеется в виду Покровск и Мирноград, то есть Красноармейск и Димитров. Далее, Константиновка, мы вплотную к ней подошли.

Имеется в виду Красный Лиман, к которому мы подошли вплотную. Далее, Купянск, который на две трети зачищен. Часов Яр, который на 99% освобождён, есть какие-то ещё очаги сопротивления на юге. Северск», – перечислил эксперт.