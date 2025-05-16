Все Левобережье, Одесса и Николаев: Сивков увидел негласные требования РФ

Анатолий Лапин.  
16.05.2025 11:42
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


На переговорах Россия выставляет такие требования, которые будут демонстрировать военно-политическую победу на Украине.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На переговорах Россия выставляет такие требования, которые будут демонстрировать военно-политическую победу на Украине. Об...

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«Демонстративно были проведены переговоры между президентом России Путиным и председателем КНР Си, в ходе которых было подчеркнуто военно-стратегическое сотрудничество России и Китая на качественном уровне, и сам факт прохода китайских войск по Красной площади говорил об этом. Демонстративное объятие нашего президента и одного из генералов КНДР и проход корейской армии по нашей территории говорит о том, что вот этот блок, Россия, Китай, КНДР, укрепляется, расширяется и закрепляется.

То есть планы Трампа по отрыву России от восточных союзников, рушатся на глазах. Поэтому единственный способ в этих условиях у Трампа было принудить европейцев в первую очередь и хохлов хотя бы к этим переговорам, которые сейчас начались», – сказал эксперт.

Он заметил, что те требования России и те, которые выставляет Европа с Украиной, абсолютно взаимоисключающие.

«Европа с Украиной хотят добиться военно-политического поражения России дипломатическим путём – то, что не получилось военным путём. Наши выставляют такие требования, которые будут демонстрировать нашу военно-политическую победу. Причём, самое интересное, что наши требования в открытом виде не звучат. Ну там, какие-то прозрачные фразы типа того, что есть территории, которые вошли в состав России, но это не то.

Есть два момента, о которых говорил Кит Келлог. Он говорил о том, что Украине надо оставить доступ к Днепру, и второе – Украине надо оставить доступ к Черному морю. О чём это говорит? Что как минимум, речь идёт о наших требованиях – это вся левобережная Украина плюс к ней Одесса и Николаевская область.

Уже даже на эту тему говорили, что Одесса может стать типа Гонконга, таким городом открытым, под контролем России. Поэтому такой вариант для глобалистов смерти подобен. И плюс само по себе окончание войны для глобалистов тоже смертельно, потому что, во-первых, глобалистские элиты окажутся в положении, когда они придется отвечать за миллиарды потраченных денег и уже тысячи убитых европейцев на театре военных действий. А с другой стороны у глобалистов теряется плацдарм для войны против России», – заявил Сивков.

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