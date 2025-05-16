Все Левобережье, Одесса и Николаев: Сивков увидел негласные требования РФ

На переговорах Россия выставляет такие требования, которые будут демонстрировать военно-политическую победу на Украине.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демонстративно были проведены переговоры между президентом России Путиным и председателем КНР Си, в ходе которых было подчеркнуто военно-стратегическое сотрудничество России и Китая на качественном уровне, и сам факт прохода китайских войск по Красной площади говорил об этом. Демонстративное объятие нашего президента и одного из генералов КНДР и проход корейской армии по нашей территории говорит о том, что вот этот блок, Россия, Китай, КНДР, укрепляется, расширяется и закрепляется. То есть планы Трампа по отрыву России от восточных союзников, рушатся на глазах. Поэтому единственный способ в этих условиях у Трампа было принудить европейцев в первую очередь и хохлов хотя бы к этим переговорам, которые сейчас начались», – сказал эксперт.

Он заметил, что те требования России и те, которые выставляет Европа с Украиной, абсолютно взаимоисключающие.