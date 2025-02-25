В Киеве раздосадованы: «Ястреб» Макрон вновь сменил ориентацию и спасовал перед Трампом
Европа приходит в себя после речи трамписта Ди Вэнса в Мюнхене и пытается наладить какую-то коммуникацию с Белым домом. Пока что, судя по бледному виду президента Франции Эммнюэля Макрона, выходит не очень.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Опять получили разворот позиции Макрона, что надо восстанавливать отношения с Путиным – буквально же не прошло и недели, как Макрон выступал как ястреб, что надо продолжать поддерживать Украину. Но теперь говорит уже о другом, поддерживает сделку по недрам, которая мне напоминает покупку колонизаторами плантации где-то на просторах Востока. Здесь важно помнить другое – что Макрон всё-таки представитель глобалистских кругов, а Трамп занимает диаметрально противоположную позицию», – отметил он.
«Поэтому – ну, очередной раз Макрон продемонстрировал то, что его позиция способна меняться за считанные дни… А это говорит о том, что пока Европа находится в состоянии грогги после выступления Вэнса и лихорадочно пытается выстроить хотя бы какую-то более или менее приемлемую коммуникацию с хозяином Белого дома. Как по мне, получилось так себе», – констатировал Золотарёв.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: