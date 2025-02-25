В Киеве раздосадованы: «Ястреб» Макрон вновь сменил ориентацию и спасовал перед Трампом

Европа приходит в себя после речи трамписта Ди Вэнса в Мюнхене и пытается наладить какую-то коммуникацию с Белым домом. Пока что, судя по бледному виду президента Франции Эммнюэля Макрона, выходит не очень.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опять получили разворот позиции Макрона, что надо восстанавливать отношения с Путиным – буквально же не прошло и недели, как Макрон выступал как ястреб, что надо продолжать поддерживать Украину. Но теперь говорит уже о другом, поддерживает сделку по недрам, которая мне напоминает покупку колонизаторами плантации где-то на просторах Востока. Здесь важно помнить другое – что Макрон всё-таки представитель глобалистских кругов, а Трамп занимает диаметрально противоположную позицию», – отметил он.