В Киеве раздосадованы: «Ястреб» Макрон вновь сменил ориентацию и спасовал перед Трампом

Вадим Москаленко.  
25.02.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Франция


Европа приходит в себя после речи трамписта Ди Вэнса в Мюнхене и пытается наладить какую-то коммуникацию с Белым домом. Пока что, судя по бледному виду президента Франции Эммнюэля Макрона, выходит не очень.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа приходит в себя после речи трамписта Ди Вэнса в Мюнхене и пытается наладить...

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«Опять получили разворот позиции Макрона, что надо восстанавливать отношения с Путиным – буквально же не прошло и недели, как Макрон выступал как ястреб, что надо продолжать поддерживать Украину. Но теперь говорит уже о другом, поддерживает сделку по недрам, которая мне напоминает покупку колонизаторами плантации где-то на просторах Востока. Здесь важно помнить другое – что Макрон всё-таки представитель глобалистских кругов, а Трамп занимает диаметрально противоположную позицию», – отметил он.

«Поэтому – ну, очередной раз Макрон продемонстрировал то, что его позиция способна меняться за считанные дни… А это говорит о том, что пока Европа находится в состоянии грогги после выступления Вэнса и лихорадочно пытается выстроить хотя бы какую-то более или менее приемлемую коммуникацию с хозяином Белого дома. Как по мне, получилось так себе», – констатировал Золотарёв.

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