В Киеве ноют: Трамп методично сдает Украину

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Для президента США Дональда Трампа очень важно перезагрузить отношения с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский политолог Петр Олещук.

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«Трамп методично сдает Украину не потому, что «обижен на Украину», или «обижен на украинского президента». Трамп хочет перезагрузить отношения с Россией, хочет их сделать хорошими, активизировать торговлю, потому что видит в этом не только выгоду от российских ресурсов, но и способ ослабления Китая через отрыв важного китайского сателлита», – считает автор.

Он называет характеризует Украину для Трампа как «естественное препятствие на этом пути, которое надо устранить».