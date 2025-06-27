В бундестаге недовольны украинскими нахлебниками в Германии

Анатолий Лапин.  
27.06.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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беженцы, Германия, Дзен, Украина


Украинские беженцы в основном живут на пособия по безработицы в Германии, которые по итогу не на много меньше, чем зарплата обычного немецкого трудяги.

Об этом, выступая в бундестаге заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Рене Шпрингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские беженцы в основном живут на пособия по безработицы в Германии, которые по итогу...

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«Если немецкий семьянин встает в 6 утра, работает 40 часов в неделю, а в конце месяца у него в кармане чуть больше денег, чем у украинской семьи, живущей на гражданские деньги, то это посягательство на чувство справедливости в нашей стране. Более 700 тысяч украинцев в настоящее время получают гражданские деньги. Для многодетной семьи это означает до четырех тысяч евро каждый месяц, включая аренду, отопление, жилье, медицинское страхование, детские сады, дополнительные услуги и многое другое.

Полный пакет услуг, финансируемый немецкими налогоплательщиками. То есть от людей, которые каждый день ходят на работу, платят налоги и поддерживают эту страну в рабочем состоянии… Из года в год 6 миллиардов евро гражданских денег для украинцев, денег которых не хватает нашему собственному народу. И к чему привела эта мера? Только каждый четвертый украинец имеет работу. Почти 60% постоянно живут за счет государственной поддержки», – заявил Шпрингер.

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