В бундестаге недовольны украинскими нахлебниками в Германии

Украинские беженцы в основном живут на пособия по безработицы в Германии, которые по итогу не на много меньше, чем зарплата обычного немецкого трудяги.

Об этом, выступая в бундестаге заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Рене Шпрингер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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