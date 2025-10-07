В «Айдаре» негодуют: Зе-гауляйтер отказывает военным в праве на депутатство

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военные должны заниматься своим делом, а не идти в политику.

Об этом в интервью сайту «Главком» заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ему напомнили о ранее высказанном мнении, что военные не должны идти в политику, обратив внимание, что «военные и порой еще несуществующие партии во главе с ними (Залужный, Буданов, Билецкий) удерживают ведущие позиции».

«Я понимаю этот запрос с точки зрения здравого смысла и психологии. Если идет война, люди хотят выбрать тех, кто их защищает. Я же размышляю с позиций экономического восстановления. Такие люди, как Буданов, Малюк, Билецкий или Залужный – это профессиональные менеджеры, которые способны управлять. Но только в Николаевской области у нас тысяча с лишним депутатов на разных уровнях. И я против того, чтобы все они были военными, которые вернутся в каждую деревню, территориальную общину», – сказал Ким.

По его словам, если военные массово пойдут во власть, то «все вопросы сведутся к очень узкому кругу проблем, в которых они разбираются».

Он говорит, что общается с военными, знает, что они ругают политиков, но более чем откровенно намекает, что эта критика исходит из уст психически нестабильных людей.

«Военные часто друг друга не любят: мол, кто-то сидит в тылу, кто-то управляет плохо… Большинство из них имеют ПТСР, завышенные ожидания и обостренное ощущение справедливости. И они правы, ведь отдают самое ценное – свою жизнь, время и здоровье, поэтому требуют от других гораздо большего. Но это будет мешать политической работе. У нас должны быть интеллектуальные руководители и депутаты, как смогут полноценно, а не работать однобоко. Поймите: я не против военных в политике, я их уважаю и люблю, и это взаимно. Просто считаю, что их массовое участие в этой сфере нецелесообразно», – подчеркнул гауляйтер.

Он прогнозирует, что каждая партия будет использовать военных для повышения своих рейтингов и привлекать их к себе всевозможными плюшками, но призвал их не поддаваться искушению.

Кроме того, он вспомнил, как в 2014 году в Раду и местные советы зашли майданщики.

«И где они? Ездят на «мерседесах. Огонь и вода в политике всегда проходят, а остается самое сложное – медные трубы, которые пройти очень тяжело», – заявил Ким.

При этом он считает, что война закончится в диапазоне от двух месяцев до года.

Это интервью в штыки встретил Станислав Бунятов, офицер запрещенного в РФ батальона «Айдар», к слову, изначально формировавшегося из майданщиков.