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«У Зеленского выдалась тяжёлая неделя» — сетует в своей колонке на сайте издания военный обозревателб немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке

«Чёрная неделя для защитников Украины! В Берлине президент Владимир Зеленский получил отказ канцлера Фридриха Мерца по вопросу о поставках ракет Taurus, а дома российская армия продвигается всё быстрее»? – нагнетает немецкий журналист.

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По подсчетам Репке, за минувшие семь дней российская армия заняла 18 украинских сел и поселков общей площадью почти 200 квадратных километров.

ВСУ отступили в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Под Сумами, если верить Репке, особенно тяжёлое положение: там российские войска после приказа Путина о создании «буферной зоны» перешли в наступление.

Репке также ссыдается на вывод экспертов исследовательской группы Ukraine Control Map, согласно которому «Украина не в состоянии остановить это наступление».

Причина — недостаток личного состава у ВСУ. Превосходство России в численности пехоты всё больше сказывается на поле боя.

Наиболее высокие темпы наступления российской армии, указывает Репке — в Донбассе. Там Россия пытается занять оставшуюся четверть бывшей Донецкой области.