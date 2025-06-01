Ужасная неделя для Зеленского: Bild плачется, что Украина за 7 дней потеряла 18 сел

Сергей Рыжов.  
01.06.2025 10:06
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Происшествия, Сумы, Украина


«У Зеленского выдалась тяжёлая неделя» — сетует в своей колонке на сайте издания военный обозревателб немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке

«Чёрная неделя для защитников Украины! В Берлине президент Владимир Зеленский получил отказ канцлера Фридриха Мерца по вопросу о поставках ракет Taurus, а дома российская армия продвигается всё быстрее»? – нагнетает немецкий журналист.

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«У Зеленского выдалась тяжёлая неделя» — сетует в своей колонке на сайте издания военный...

По подсчетам Репке, за минувшие семь дней российская армия заняла 18 украинских сел и поселков общей площадью почти 200 квадратных километров.

ВСУ отступили в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Под Сумами, если верить Репке,  особенно тяжёлое положение: там российские войска после приказа Путина о создании «буферной зоны» перешли в наступление.

Репке также ссыдается на вывод экспертов исследовательской группы Ukraine Control Map, согласно которому «Украина не в состоянии остановить это наступление».

Причина — недостаток личного состава у ВСУ. Превосходство России в численности пехоты всё больше сказывается на поле боя.

Наиболее высокие темпы наступления российской армии, указывает Репке — в Донбассе. Там Россия пытается занять оставшуюся четверть бывшей Донецкой области.

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