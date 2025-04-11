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Россия будет и дальше продвигаться вглубь территории Украины, отрезая от нее кусок за куском.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин движется туда, куда он движется. С его точки зрения, к созданию государства в границах бывшего Советского Союза, к расширению русских земель. Он может искренне верить, что сейчас, когда он затягивает время в переговорах с Трампом, он вместе с этим работает над уничтожением украинского государства, он думает, чтобы его войска входили в Харьковскую область, в Сумскую, в Днепропетровскую. Чтобы провести на захваченных территориях референдумы о присоединении Харьковской области, Днепропетровской области и Сумской области к Российской Федерации. И далее на переговорах требовать, чтобы украинские войска покинули не только территорию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, но и территорию Харьковской, Днепропетровской и Сумской», – сказал русофоб.

Он добавил, что гарантирует такой ход действий Путина.