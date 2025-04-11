Украину нарезают как салями на пути к воссозданию СССР – Портников
Россия будет и дальше продвигаться вглубь территории Украины, отрезая от нее кусок за куском.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Путин движется туда, куда он движется. С его точки зрения, к созданию государства в границах бывшего Советского Союза, к расширению русских земель. Он может искренне верить, что сейчас, когда он затягивает время в переговорах с Трампом, он вместе с этим работает над уничтожением украинского государства, он думает, чтобы его войска входили в Харьковскую область, в Сумскую, в Днепропетровскую.
Чтобы провести на захваченных территориях референдумы о присоединении Харьковской области, Днепропетровской области и Сумской области к Российской Федерации. И далее на переговорах требовать, чтобы украинские войска покинули не только территорию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, но и территорию Харьковской, Днепропетровской и Сумской», – сказал русофоб.
Он добавил, что гарантирует такой ход действий Путина.
«Если ему удастся это в военном смысле, в политическом это будет следующий шаг – референдум и требование вывести войска. Потому что по отношению к территории Украины, которую никто в России не считает территорией суверенного государства, применяется тактика салями, которая заключается в том, что сначала мы присоединяем 4 региона, ну с Крымом 5, потом еще 3, потом еще 3, и в конце концов на выходе российско-украинской войны, где-то в 2032-33 году от Украины остается просто воспоминание в учебниках истории.
А в учебниках истории написано черным по белому, что на части исторической территории России в период 20-30 годов находилось нацистское формирование, которое называли Украиной. И это их цель и это то, к чему они будут стремиться любой ценой», – заявил Портников.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: