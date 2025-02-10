Украинский полковник: Русские научились сбивать западные ракеты

Российская армия научилась результативно противодействовать западным ракетам, которыми ВСУ атакуют территорию РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть несколько причин. Первая причина — то, что ПВОшники, радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска, которые входят в систему ПВО РФ, научились сбивать их. Я вот в начале войны постоянно критикую, что не надо запускать одну ракету. Надо накопить, а потом проводить соответствующие операции. А вы помните, по ракете пускали, но это больше использовалось рамках информационной составляющей. Ну, а это же дает возможность противнику учиться, а учатся они очень быстро, они научились. Теперь они сбивают 8−9 ракет за раз, может даже и 10. Ну, по ТТХ, говорю, 80−90%.

Вторая причина – закончились ракеты. Вот ATACMS – три тысячи штук у американцев, но это на все вооруженные силы. Storm Shadow, я так думаю, до тысячи. А у них ведь есть свои же войска, они же уровень боевой готовности своих Сухопутных войск или Ракетных войск не уменьшат. То, что было на складах, они нам передали, остальное не передадут», – заявил Стариков.