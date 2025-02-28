Украинский депутат: Русские онлайн отслеживают Раду через ТикТок

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Руководство украинского парламента запрещает депутатам распространять информацию о происходящем в сессионном зале.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявил депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Мариковский.

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«Господин председатель, перед началом заседания вы нам объявляете, что мы не можем распространять информацию в СМИ. Есть ТикТокк, который не запрещен в России, пересматриваемый русскими. Есть наш – «Пивнич Одесчины», ведущий прямую трансляцию. Теперь откройте, пожалуйста, ТикТок и посмотрите, что наше заседание постоянно в онлайне в России», – негодует политик.

Он недоумевает, мол, «что это за средства безопасности, если мы одним запрещаем, а одним разрешаем, закрываем глаза».

«Поэтому либо запрещайте «Пивнич Одесчины» вещать онлайн», либо давайте голосовать, чтобы его исключить из заседания на несколько заседаний», – призвал Мариковский.

В свою очередь скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко решил постебаться по этому поводу.

«Предлагаю рассмотреть вопрос: расстрелять «Пивнич Одесчины» за то, что в ТикТоке виден Мариковский и другие. Вот, я думаю, будет правильное предложение, давайте поставим на голосование его», – заявил Гончаренко.

В свою очередь спикер Руслан Стефанчук предположил, что Гончаренко может это сделать сам.