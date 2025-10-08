У России новая тактика погружения Украины во тьму, – депутат Рады
Российская армия стала применять новую тактику создания блэкаута на Украине – если раньше били по теплоэлектростанциям, то сейчас массированными ударами выносит трансформаторы. Это приводит к тому, что для питания того или иного населенного пункта уже не получится перебросить электроэнергию с других подстанций.
Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы другие зимы проходили лучше, исключительно из-за того, что у нас ПВО были возможности, сейчас, конечно, ситуация сложная, потому что противник масштабировал производство. Мы видим, что он не только производство дронов, но и масштабировал стартовые площадки.
Потому что, если раньше у него производство было налажено, но не было площадок для пусков, сейчас они уже масштабировали до восемьсот, я думаю, скоро тысячу смогут запускать каждую ночь. Ну и плюс производство у них есть. Они уже начали бить по нашим энергетическим объектам. И это не как раньше по тепловым электростанциям – они сейчас бьют по трансформаторным подстанциям, которые питают те или иные города, те или иные населенные пункты, и пытаются таким образом уже массовостью влиять на энергосистему Украины, уничтожать ее таким образом.
Поэтому если раньше они били только ракетами по основным, и мы могли делать перекидку с одного места на другое, они пошли по другому пути, начали бить трансформаторы, а без трансформаторов, без распределительных станций будет сложнее запитывать объекты, перераспределять их», – заявил Костенко.
