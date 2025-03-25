У Киева возникает соблазн заполучить кусок Белоруссии для обмена

Максим Столяров.  
25.03.2025 09:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Боевые действия в Белгородской области свидетельствуют о том, что, теряя контроль над частью Курской области, Киев будет отчаянно пытаться атаковать российскую оборону в самых разных направлениях.

Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия в Белгородской области свидетельствуют о том, что, теряя контроль над частью Курской...

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«Тут должны военные аналитики обсуждать, что за этим [атакой на Белгородчину] стоит, и как далеко они собираются зайти, но позиции понятны. Украинцы очень больно получили по сусалам в Курской области. Действительно, Зеленский рассчитывал, что на момент заключения каких-то мирных соглашений у него будет козырь какой-то, чтобы меняться.

А уж как Зеленский меняется, мы понимаем – вот, у меня там, допустим, 3 квадратных километра в Курской области, а давайте мне 100 квадратных километров за это и ЗАЭС в придачу с Энергодаром вместе, как он сейчас прямо открыто требует. Так что теперь у него этого козыря нету, соответственно, они будут прощупывать нашу линию обороны в разных частях», – сказал Корнилов.

«Кстати, не исключаю, что и где-то поближе и к белорусской границе будут проверять, насколько можно осуществлять прорыв или где-то какие-то провокации устраивать. С тем, чтобы всё-таки какой-то козырь опять-таки получить к моменту заключения мирных соглашений. Вот и вся логика, на мой взгляд. Но если мы говорим о военно-стратегическом значении этих операций, тут лучше спрашивать у военных», – добавил политолог.

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