Ничего удивительного нет в том, что США хотят взять под контроль АЭС заражённой национальным инфантилизмом Украины.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский общественный деятель, бывший судья Киевского райсуда Харькова Денис Невядомский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственный инфантилизм трансформировался в национальный. Как США сейчас воспринимают Украину? Ребёнок нашёл оружие, в котором дослан патрон, и ходит по комнатам и пугает взрослых, взрослые понимают, что патрон в патроннике, и может острелить голову сестре или дедушке. Тем более, когда ребёнок понимает, что у него пистолет, а не машинка, он ходит и говорит – я сейчас выстрелю. Он воспринимает это как игру, а взрослые – как угрозу. Они понимают, что когда ребёнок сказал это 10 раз, на 11-й он может нажать курок. Возможно, что они воспринимают эти игры с ядерным оружием, которые, на самом деле, чреваты последствиями и для окружающих, их надо купировать, отобрать у ребёнка пистолет и вообще запретить заходить в эту комнату. Демпартия в своё время разрешила ребёнку лазать там, где нельзя, и рассказывать, что можно кому-то выстрелить в голову. Но сейчас у власти взрослые дяди, которые понимают, что такое ответственность. В этом контексте я могу согласиться, что [имеют место] разговоры о контроле над АЭС, которые могут превратиться в большую радиационную бомбу», – сказал Невядомский.

Ведущий напомнил, что Киев все отрицает.