Советник Байдена: Война в Донбассе готовилась в Овальном кабинете

Константин Серпилин.  
17.04.2025 10:37
  (Мск) , Москва
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При администрации Байдена в Овальном кабинете ежедневно собирались военные и разведка для докладов о происходящем на фронтах.

Об этом заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, выступая перед студентами Гарвардской школы Кеннеди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При администрации Байдена в Овальном кабинете ежедневно собирались военные и разведка для докладов о...

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«Такие комментарии действительно имели значение для ежедневных бесед с президентом Байденом в Овальном кабинете в ситуационном центре. Это не фигура речи, буквально ежедневно ему представлялись обновлённые данные о поле боя, боеприпасах и разведданные. Мы даже знали названия деревень, за которые велись бои на Востоке Украины, изучали их вместе с военными и специалистами из разведки, мной, госсекретарём и другими.

И всё это было разработано для того, чтобы максимально увеличить нашу поддержку Украины, одновременно справляясь с постоянно присутствующим риском того, что может в конечном итоге перерасти в более широкий конфликт, чего мы были полны решимости избежать», – вспоминает Салливан.

«И если вы со временем посмотрите на последовательность решений, которые мы принимали, и на результаты, которые мы получили, то поймёте, что это была разумная и эффективная политика, которая помогла спасти Украину», – расхваливает американец бывшего шефа.

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