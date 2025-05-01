Сделка на условиях Трампа угрожает России обманом или хаосом

Михаил Рябов.  
01.05.2025 21:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 465
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Американцы легко откажутся от любой сделки по Украине после ухода Дональда Трампа, предупредил ведущий канала «Красная линия»  Дмитрий Аграновский.

«Мы много раз слышали фразу «Нас обманули». Какая бы сделка ни была сейчас подписана, на место Трампа может прийти условный Байден, или еще похуже, и от этой  сделки не останется ни следа», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Американцы легко откажутся от любой сделки по Украине после ухода Дональда Трампа, предупредил ведущий...

С Аграновским согласился главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Это все вилами по воде писано. Эти договоренности – под честное слово Трампа. И то, мы видим, что это честное слово, как это часто бывает в американской политике, зависит от каких-то рейтингов доверия. Оппозиция у Трампа очень сильна. Мы оказываемся в заложниках внутриполитического положения в США», – сказал он.

Военный эксперт Константин Сивков считает, что  «всё будет решаться на земле» – армией.

«У нашего руководства простая дилемма. Либо закончить войну на американских и западных условиях и получить революцию в России, либо продолжить боевые действия, но совершенно в другом качестве. Общество устало от боевых действий. 3,5 года войны – это практически вся Великая Отечественная. В этих условиях мы должны, конечно, переходить к более решительным действиям.

Я могу объяснить это аккуратное наступление, а не решительный удар только тем, что наше руководство стремится не спровоцировать крупномасштабный конфликт с НАТО во главе с США. Плюс не допустить внутренних беспорядков, которые может организовать «пятая колонна». Простой пример – идешь в магазин, картошка две недели назад стоила 70 рублей, сейчас стоит 130-150. Вот вам работа «пятой колонны». Где-то еще что-то поднимется – вот вам социальная напряженность. Если мы начнем масштабное наступление – эти здесь активизируются со страшной силой», – предупредил Сивков.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить