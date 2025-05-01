Сделка на условиях Трампа угрожает России обманом или хаосом
Американцы легко откажутся от любой сделки по Украине после ухода Дональда Трампа, предупредил ведущий канала «Красная линия» Дмитрий Аграновский.
«Мы много раз слышали фразу «Нас обманули». Какая бы сделка ни была сейчас подписана, на место Трампа может прийти условный Байден, или еще похуже, и от этой сделки не останется ни следа», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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С Аграновским согласился главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
«Это все вилами по воде писано. Эти договоренности – под честное слово Трампа. И то, мы видим, что это честное слово, как это часто бывает в американской политике, зависит от каких-то рейтингов доверия. Оппозиция у Трампа очень сильна. Мы оказываемся в заложниках внутриполитического положения в США», – сказал он.
Военный эксперт Константин Сивков считает, что «всё будет решаться на земле» – армией.
«У нашего руководства простая дилемма. Либо закончить войну на американских и западных условиях и получить революцию в России, либо продолжить боевые действия, но совершенно в другом качестве. Общество устало от боевых действий. 3,5 года войны – это практически вся Великая Отечественная. В этих условиях мы должны, конечно, переходить к более решительным действиям.
Я могу объяснить это аккуратное наступление, а не решительный удар только тем, что наше руководство стремится не спровоцировать крупномасштабный конфликт с НАТО во главе с США. Плюс не допустить внутренних беспорядков, которые может организовать «пятая колонна». Простой пример – идешь в магазин, картошка две недели назад стоила 70 рублей, сейчас стоит 130-150. Вот вам работа «пятой колонны». Где-то еще что-то поднимется – вот вам социальная напряженность. Если мы начнем масштабное наступление – эти здесь активизируются со страшной силой», – предупредил Сивков.
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