Россия как каток будет давить, не останавливаясь, и добьётся своих целей, – Арестович
Россия сравнима с катком, который не останавливается и будет давить на Украину, пока не добьется своей цели. Это давление, на самом деле, сейчас только начинается, а ВСУ уже не могут противодействовать.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трагедия Украины заключается в том, что Российская Федерация, как каток, будет катить, не останавливаясь. И это только в каком-то смысле начало, потому что они взялись за нас системно и, скорее всего, большей части своих целей они достигнут в отношении энергетики, подвижного состава, инфраструктуры и прочего.
А мы не можем противодействовать этому всерьез. Не потому, что мы глупые, а потому, что нами руководят люди, для которых это не является целью номер один. Более того, чем хуже ситуация, тем для них лучше, потому что в стране, в которой по 16 часов нет света, не ездят поезда, развалена инфраструктура, легче устанавливать и удерживать законы военного времени, легче подавлять оппонентов», – заявил Арестович.
