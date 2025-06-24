Российская ДРГ расстреляла из ПТУРов базу ВСУ

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Российские ДРГ успешно работают на территории Украины, но СБУ тщательно это скрывают от населения.

Об этом в интервью экс-заместителю командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарду Басурину заявил донецкий военкор Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему наши диверсионные группы не подрывают эшелон на Западной Украине? Почему мы не знаем о сопротивлении в тылу Украины? Мы вообще способны действовать как ВСУ?» – спросил Басурин.

«Ну, ВСУ ежедневно теряют населенный пункт за населенным пунктом. Я не хочу, чтобы наша армия действовала в таком ключе. То, что вы не видите, это не значит, что этого нет. В отличие от наших территорий, где различные малоумные люди снимают, где что прилетело, куда прилетело. На Украине за это сразу приезжает СБУ, и арестовывают людей. В соответствии с этим, та работа, которая проводится на территории противника, она для нас не видна», – сказал Руденко.

Он подчеркнул, что российские спецы работают, ракетные удары наносятся, просто не всегда это попадает в СМИ.