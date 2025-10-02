Рейтинг Зеленского упал вдвое
Рейтинг всех украинских политиков быстро падает, а народ ждёт пришествия нового «Голобородько». Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Офис президента очень активно рассматривает любые социологические опросы. На прошлой неделе там была сенсация – обсуждали открытый социологический опрос, который проводил «Социс». И были крайне недовольны тем, что у Зеленского рейтинг упал в два раза.
Но при этом просел рейтинг и у Залужного, практически на треть. А новые кандидаты-то не появляются: Билецкий, Буданов [в списке террористов в РФ], но тоже не ахти как. Юля-Петя тоже не показывают серьёзных результатов», – сказал Бондаренко.
«В этом политическом вакууме, когда народ разуверился в проектах и лидерах, появляется ожидание нового чуда. Что кто-то сейчас появится, что все дружной толпой, как и в 2019 году, побегут за него голосовать. Но претендентов не видно», – добавил эксперт.
