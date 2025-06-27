Путин: «Чем больше санкции, тем хуже тем, кто их вводит. Это касается и Франции»

Непонятно, на что рассчитывают жаждущие ужесточения антироссийских санкций европейские страны, на фоне того, как в мире растут объемы потребляемой нефти и нефтепродуктов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше санкции, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, и экономики Европы в целом. Там объём закупаемого газа-то увеличился за счёт СПГ (российского), Европа больше стала покупать. Сегодня 400 с лишним евро за 1000 кубов, сейчас припала цена на нефть, а если что-нибудь ещё произойдёт на том же Ближнем Востоке, что будет? И нашу нефть прикроют – хотя, это не удастся им сделать, это невозможно на сегодняшний день. Объёмы потребляемой нефти и нефтепродуктов в мире растут, в связи с ростом самой экономики. От этого никуда не деться. А добыча-то увеличивается только в том объёме, который мы согласовали в рамках ОПЕК+, и она рассчитана на увеличивающийся спрос, особенно летом», – рассказал Путин.

«Ничего здесь такого, что бы пошло на пользу европейской экономике, я не вижу. Будет ли какой-то вред для нас – посмотрим, исходя из тех реалий, которые будут складываться. Но я не думаю, что это существенным образом на нас отразится. Я имею в виду, что уже сотни, тысячи санкций введены, и мы находимся там, где мы находимся. Я уже сказал, у нас в прошлом году рост экономики 4,3%, а в еврозоне 0,9-0,8», – добавил президент.

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости ввести очередные «самые жесткие» санкции в отношении России.