Прорыв ВС РФ: Краматорск отрезан от Доброполья

ВСУ перебрасывают резервы в район Доброполья к северу от Красноармейска, где ВС РФ порвали фронт.

После откровенно панических постов в украинских военных пабликах прервал молчание по этому поводу диктатор Владимир Зеленский.

«Группы русских без техники продвинулись на около 10 км в нескольких точках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично — взяты в плен. Остальных также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам понятна: до 15 августа сформировать определенный информационный фон, особенно в американском пространстве, что Россия продвигается вперед, а Украина теряет территории», — заявил Зеленский вчера вечером.

При этом сказать достоверно, что происходит в районе прорыва, пока сложно, но украинские военные пока не разделяют оптимизм официоза.

«Для понимания масштабов провала: ДРГ русских фиксируются в н.п. Петровка и Нововодяное, что фактически означает перевод логистического маршрута Доброполье – Краматорск, как минимум, в режим временно непригодного для логистики (выделено зеленым). Эта трасса является единственной рокадной дорогой, соединяющей левый фланг донецкого фронта (Славянск – Краматорск) с покровско-мирноградским направлением», – пишет паблик 46-й бригады ВСУ.

Известный американский военный аналитик Майкл Кофман тоже встревожен.

«Оборона существующих выступов станет еще сложнее, – прогнозирует он, – и этот прорыв может привести к ускоренному уходу сил обороны [Украины] с этих позиций. Украинское командование перекидывает дополнительные подразделения для противодействия продвижению, но это признак потенциально еще худших событий, которые могут возникнуть позже».

В добропольских пабликах местные жители пишут, что российские бойцы полностью заняли село Золотой Колодец, причем указывается, что русских там «очень много».