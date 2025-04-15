Прислушались к Западу: в проекте нового правительства ставленника Вучича не нашлось места патриоту и русофилу

Алексей Топоров.  
15.04.2025 16:44
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал


Предложенный президентом Сербии Александром Вучичем кандидат на пост премьер-министра эндокринолог Джуро Мацут представил Народной скупщине предложение по составу нового правительства.

В него вошли все ранее известные лоббисты интересов Запада, но не нынешний вице-премьер-русофил Александр Вулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложенный президентом Сербии Александром Вучичем кандидат на пост премьер-министра эндокринолог Джуро Мацут представил Народной...

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Как и ожидалось «серая лошадка», ранее не засвеченная в сербской политике – эндокринолог Джуро Мацут, предложил сербскому парламенту состав нового правительства, который потенциально не может понравиться оппозиции и протестующим. Хотя бы потому, что в нём очень мало новых лиц, при этом сохранили портфели министры прежнего кабинета, многие годы представляющие команду действующего президента Александра Вучича.

Это и глава МВД, социалист Ивица Дачич, и министр обороны Братислав Гашич, и министр здравоохранения Златибор Лончар, и министр культуры Никола Селакович.

Также на своих местах остается и прозападный блок вучичевской команды. Речь идёт о главе МИД, проамериканском лоббисте Марко Джуриче, детство которого прошло в Израиле, а на своём посту он умудрился проголосовать в ООН за антироссийскую резолюцию даже после того, как её не поддержали США, а затем извинялся за это.

Или о человеке, за которым тянется шлейф коррупционных скандалов, члене Президиума правящей Сербской прогрессивной партии, вхожего в окружение Трампа – министра финансов Синише Мали.

А также в прошлом банкирше, министре горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравке Джедович Ханданович, которая на своём посту активно занималась поиском альтернативных российским поставок газа в Сербию.

Из русофилов в предложенном составе правительства на своём посту остаётся министр без портфеля Ненад Попоич, который, правда, в последнее время больше выполняет роль свадебного генерала.

Также Мацут предложил пост нового министра информации и телекоммуникаций профессора Приштинского Университета в Косовской Митровице Бориса Братину. Тот в 2009 году на митинге против НАТО сжёг флаг ЕС и называл ЛГБТ-парад «шествием больных», скандируя «Сербия, Россия – нам не нужен ЕС! Сербия и Россия всегда вместе!».

При этом в новом составе правительства ожидаемо не нашлось места вице-премьеру Александру Вулину, который в последнее время часто бывал с визитами в России, где убеждал наше руководство в том, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям.

Ранее под давлением администрации Байдена он оставил пост руководителя сербской спецслужбы БИА, против него были введены персональные американские санкции.

На днях после его резкого выступления в Европарламенте, где он сказал, что «Сербия никогда не пойдет на войну с Россией ради членства в ЕС», против него попытался ввести санкции и Евросоюз, но эта инициатива была заблокирована Венгрией и Словакией.

Тогда же, согласно сообщениям сербских СМИ, Александру Вучичу из Брюсселя было предложено не включать Вулина в состав нового правительства.

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