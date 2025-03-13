Сербия сменила позицию в голосовании за русофобскую резолюцию ООН с «за» на «воздержалась»

Алексей Топоров.  
13.03.2025 09:39
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, ООН, Политика, Россия, Сербия, Украина


Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что Миссия Сербии при ООН отозвала свой голос «за» в Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которая осуждает Россию.

Теперь позиция этой страны по отношению к принятому документу стала нейтральной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что Миссия Сербии при ООН отозвала свой...

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«На международной арене Сербия придерживается, прежде всего, принципов территориальной целостности и суверенитета. В семи предыдущих случаях мы голосовали за тексты, которые были еще более резко интонированы (по отношению к России – ред.) в соответствии с выводами Совета национальной безопасности от февраля 2022 года. Тогда было определено, что высшим принципом позиции Сербии в ООН является принцип территориальной целостности и суверенитета признанных государств», – сказал Джурич.

Он добавил, что это было сделано, прежде всего, потому, что Сербия пользуется поддержкой большинства человечества в вопросе Косово и Метохии, именно потому, что она последовательно придерживается подобных принципов.

«Наша обязанность также заключается в том, чтобы следить за текущей ситуацией, адаптировать позиционирование Сербии к возникающим геополитическим изменениям. Вот почему я думаю, что нам следовало воздержаться, и я не буду перекладывать ответственность за это. Политическая ответственность также не лежит на президенте, она лежит в первую очередь на мне. И если кто-то должен извиниться, так это я», – сказал министр.

Он подчеркнул, что ему не составило труда признать ответственность за допущенную оплошность и извиниться.

«Я не буду пока обсуждать действующих лиц той охоты, которая велась против меня в связи с этим, а также подоплеку этой кампании, поскольку для меня общественный интерес важнее моего публичного имиджа», – сказал Джурич.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую поддержку Украины и ее территориальной целостности. Голосование проводилось по двум вариантам резолюции — американскому и подготовленному Украиной и ее европейскими союзниками. Сербия воздержалась от голосования по первой резолюции, но поддержала вторую.

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