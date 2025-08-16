Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Аляске якобы обсуждался сценарий ввода войск Великобритании и Франции на подконтрольные Киеву территории Украины взамен на добровольное отступление ВСУ из оставшейся части Донбасса.

Такую информацию публикует таблоид New York Post, утверждая, что, якобы Кремль изначально был согласен на такой сценарий при включении в число «миротворцев» Китая, но затем удовлетворился и контингентом Турции.

Рупор глобалистов Washington Post в свою очередь также сообщает, что на Аляске прозвучало требование вывода ВСУ из Донбасса как условие для мирного договора.

Этот сценарий якобы будет обсуждаться в понедельник в США, куда прилетит Зеленский. Дональд Трамп также пригласил на переговоры европейцев.

Американские вбросы, правда, не отвечают на вопрос – а как подобные сценарии соотносятся со словами Владимира Путина о необходимости ликвидации первопричин конфликта – среди них, как известно, была недопустимость расширения НАТО на восток – а теперь получается, что войска альянса еще сильнее приблизятся к границам России

Какой смысл Москве в момент, когда армия России продолжает наступать и выдавливать ВСУ из Донбасса, соглашаться на легализацию НАТОвцев на исторических русских землях?

Более того, получается, что Россия должна согласиться на отказ от части включенных в Конституцию территорий – Херсона и Запорожья.

Так или иначе, но, похоже, как и в прошлые разы, ситуацию спасёт упоротая позиция Киева – западные СМИ уже сообщают, что Зеленский отказался идти на территориальные уступки России.

Томящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский, бывший член фракции Зеленского, предупреждает: не приняв компромисс, на который сейчас готова Москва, затем Украина потеряет больше.