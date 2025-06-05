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Нужно отбросить иллюзии, будто, не добившись занятия большей части территории Украины российской армией, можно искоренить там бандеровщину.

Об этом на Ливадийском форуме заявил эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

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«Наш главнокомандующий давно обозначил цели в своей статье о единстве украинцев и русских, еще до начала СВО. Заметьте: это единый, не советский народ, а русский. Наш смысл СВО – рерусификация», – сказал выступающий.

«Патриарх Кирилл еще более откровенно на последнем Всемирном русском народном соборе сказал – давайте возвращаться к концепции русского триединства, где нет никаких украинцев, а есть три ветви единого русского народа. Но находятся те, кто говорят – «как можно заниматься деукраинизацией? Это же фашисты наоборот!». У нас до сих пор есть какие-то «украинские культурные автономии» в России. Открывают новые памятники Шевченко, в Новосибириске в честь него назвали сквер, библиотеку – и все это после 2014 года! Если мы говорим о едином народе, то в те годы писал о нашем единстве Гоголь. А Шевченко нас разделял», – напомнил Скориков.

По его словам, до сих пор в Донецке главный бульвар носит имя Тараса Шевченко. Активисты давно исправили таблички на «Бульвар русского ополчения», но власти так и не решились утвердить переименование.

Скориков считает, что, фактически, украинство превратилось в радикальную прозападную секту.

Он напомнил, что значительная часть боевиков запрещенного в РФ «Азова» были русскоязычными, да еще и прихожанами канонической Церкви.

Скориков опасается, что Запад будет действовать хитрее – отменит дискриминационные законы по языку и Церкви, но навязывать украинство на исторических русских землях.

«Если мы не контролируем территорию, то заниматься рерусификацией мы не сможем. Вот в чем беда и трагедия. На той части, где останется контроль Запада, произойдет тотальная дерусификация», – сказал эксперт.

Замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич подтвердила необходимость рерусификации.

«На наших новых территориях без этой работы невозможна интеграция», – сказала она, добавив, что уже есть «прозревшие» и «колеблющиеся» из числа украинских националистов.