Пашинян спровоцировал войну с Азербайджаном, чтобы порвать с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно спровоцировал войну в Арцахе (Нагорном Карабахе) в 2020 году.

Об этом лидер движения «Азатагрум» Мика Бадалян заявил в интервью политологу Семену Уралову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это случилось, когда Пашинян приехал в сентябре 2018 года в Степанокерт и на митинге заявил, что «Арцах – это Армения». После этого Алиев сказал, что смысла говорить нет, и начал готовиться к войне. Пашинян специально этой своей фразой спровоцировал весь этот процесс. А сегодня он говорит, что «Нагорный Карабах – это Азербайджан и надо было раньше это признать», – напомнил Бадалян.

По его словам, Пашинян даже не скрывает, что допустил войну только для того, чтобы самому остаться у власти. А единственной стороной, которая пыталась оставить армян в Арцахе, была Россия.