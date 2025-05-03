«Отмывание денег для «диктатора»: соратница Трампа резко раскритиковала сделку с Украиной

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В среде республиканских сторонников Трампа скандал – известная конгрессмен Марджори Тейлор Грин внезапно резко раскритиковвла в соцсети «минеральную сделку» с Украиной, подписанием которой сейчас так хвалится Белый дом.

«Нам говорят, что мы подписали соглашение о правах на добычу полезных ископаемых на Украине, чтобы вернуть нам сотни миллиардов долларов, которые мы дали Украине, а они использовали их для отмывания денег, продавали оружие, которое мы им дали, нашим врагам, а их лидер — диктатор, который отменил выборы, был замешан в первом импичменте Трампа и вел кампанию за Байдена», – пишет она.

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Ссылаясь на пример Ирака, чья нефть «не сделала США богатыми», Грин задается вопросом «зачем же нам идти и оккупировать Украину и тратить неисчислимое количество денег будущих американских налогоплательщиков на защиту и добычу ее полезных ископаемых, а также подвергать риску жизни американцев и будущую войну?»

«Почему бы нам просто не добывать собственные редкоземельные минералы, залегающие на федеральных землях, которые правительство конфисковало много лет назад?» – добавила Грин.

Специально для читателей «ПолитНавигатора»: Грин имеет в виду давнюю историю о том, как США по похожей с Украиной схеме собирались осчастливить Ирак, но это закончилось лишь громким коррупционным скандалом.

Речь идет об Иракском фонде развития (Development Fund for Iraq, DFI), созданном американцами и временной иракской администрацией сразу после завершения войны в Ираке 2003 года.

Задумывалось все красиво и знакомо наблюдателем за перипетиями редкоземельной сделки с Киевом: доходы от продажи нефти, имевшиеся в распоряжении новых иракских властей передавались в специально созданный фонд, а оттуда должны были поступать подрядчикам, реализующим те или иные инфраструктурные проекты по послевоенному восстановлению страны.

Деятельность Фонда продолжалась с 2003 по 2010 год, после чего американцы передали контроль над ним иракскому правительству, которое фонд благополучно и ликвидировало.

По оценкам ООН, за это время в распоряжение Фонда было передано около 150 миллиардов долларов – что втрое больше тогдашнего ВВП Ирака.

На бумаге часть этих средств была потрачена на выплату зарплат госслужащим и работникам бюджетного сектора, а часть – на реализацию инфраструктурных проектов.

Выполнение подавляющего большинства подрядов, при этом, было доверено американским компаниям. Например, Kellogg Brown & Root, получила из DFI около 3,5 миллиарда долларов, Bechtel Corporation, заработала в Ираке около 2,5 миллиардов долларов, занимаясь восстановлением систем электро- и водоснабжения, ЧВК DynCorp International – около полутора миллиардов на обучении и поставках оснащения для иракской полиции, Parsons Corporation – около полумиллиарда долларов на строительстве школ и больниц и так далее.

Планировалось также восстановить теплоэлектростанции в Багдаде и Басре, канализацию и водоочистные станции – в Багдаде, Мосуле, Наджафе и Насирии, построить завод по переработке нефти в Бейджи, реконструировать аэропорт Багдада.

В действительности многие проекты так и не были сданы, либо сданы с задержками и в ограниченном объёме. Например, не удалось достроить электростанцию в Мосуле (её уже позже достраивал сам Ирак за свой счёт), осталась недостроем станция очистки воды в Саб-Аль-Бур, здание больницы в Эр-Рутбе, нефтезавод в Бейджи.

Аудит показал массу нарушений, которые были допущены руководством фонда, и в особенности «Временной коалиционной администрацией» во главе с американцем Полом Бремером.

Проверки, проведённые представителями МВФ и ООН установили, что практически все контракты заключались без конкурса, то есть, подряды выдавались по сути в ручном режиме. Часты были случаи значительного завышения цен: к примеру, компания Kellogg Brown & Root закупала в Кувейте топливо по $1.18 за галлон, а Временной администрации продавала за $2.64.

Аудиторы из Ernst & Young обнаружили десятки проектов-призраков (преимущественно школ), которые «строились» лишь на бумаге, хотя средства для их строительства из фонда выделялись исправно. А Счётная палата США выяснила, что около 18 миллиардов долларов из Фонда просто пропали в неизвестном направлении.

Ответственности за нарушения и хищения средств фонда никто не понёс: американские суды отказывались расследовать данные дела, так как средства DFI не являются деньгами американского правительства, и обращение с ними нельзя расследовать и судить по американским законам.