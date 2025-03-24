От Турции требуют разместить свои ВМС в украинских портах

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Если Турция не хочет пропускать корабли третьих стран в Черное море, опираясь на «Конвенцию Монтрё», то она должна отправить свои военные корабли на Украину для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Об этом в эфире «Lviv Media» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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