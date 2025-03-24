От Турции требуют разместить свои ВМС в украинских портах

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 13:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Турция, Украина


Если Турция не хочет пропускать корабли третьих стран в Черное море, опираясь на «Конвенцию Монтрё», то она должна отправить свои военные корабли на Украину для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Об этом в эфире «Lviv Media» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «Политнавигатора».

Если Турция не хочет пропускать корабли третьих стран в Черное море, опираясь на «Конвенцию...

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«Насколько мы знаем, что уже есть страны, желающие помочь Украине в том числе даже направить корабли. Кстати, Турция может очень легко этот вопрос решить тем, что, например, направить несколько своих кораблей для обеспечения безопасности судоходства в этот район, потому что для них очень чувствительна эта проблема Конвенции Монтрё.

Они говорят: «Здесь идет война, мы не хотим пропускать корабли нечерноморских стран». Так если не хотите, давайте тогда направляйте свои корабли и, в принципе, это возможно сделать. Хотя мне известно, что и другие страны могут помочь Украине в этом», – заявил Рыженко.

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