ООН может помочь Путину разделить Украину

Вадим Москаленко.  
31.03.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина


Предложение Владимира Путина перевести Украину под временное управление ООН может привести к окончательному разделению «незалежной».

Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложение Владимира Путина перевести Украину под временное управление ООН может привести к окончательному разделению...

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«Президент Путин заявил  о возможном внешнем управлении через Организацию Объединенных Наций. Вот как вы думаете, он просто так заявил? Да нет. Просто так Кремль ничего не делает, потому что там классическая дипломатия. Там дипломатия еще с посольских приказов Иоанна Грозного. Там такие дипломаты, дай-то Бог», – сказал Стариков.

«Третий вопрос, очень важный. Почему Путин сказал, что будет возможно внешнее управление ООН, а Штаты тут же ответили, что Украина действует в соответствии со своей конституцией.

Что Путин подразумевал? Если это будет решение ООН, значит, это будет решение Совета безопасности. Куда входят все страны, заинтересованные в регулировании конфликта. Таким поводом, то есть Украина будет разделена на ту территорию, куда зайдет миротворцы ООН, это будет одна территория. А где не будет, это будет другая территория. Там, куда Россия их не пустит, их не будет. Пройдет разделение Украины», – добавил эксперт.

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