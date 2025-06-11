Обмен погибшими состоялся: украинцы в ужасе от соотношения потерь

Олег Кравцов.  
11.06.2025 13:23
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На белорусско-украинской границе состоялся обмен телами погибших воинов ВСУ и ВС РФ.

Напомним, что Украина несколько дней отказывалась принимать тела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На белорусско-украинской границе состоялся обмен телами погибших воинов ВСУ и ВС РФ. Напомним, что...

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«Прямо сейчас в точке обмена перегружают трупы украинцев – 1212. По данным моего источника, который непосредственно участвует в процессе, нам отдали 27 тел наших павших героев», – сообщает военкор Александр Коц.

Эти же цифры называет и экс-депутат ВР Олег Царев.

«Ждём подробностей. Но, судя по всему, Зеленский ничего не смог придумать, чтобы не забирать эту часть. Он петлял изо всех сил и когда понял, что об этом говорит уже весь мир, решился забрать часть погибших», – отмечает покинувший Украину политолог Александр Лазарев.

Украинская сторона подтвердила, что получила тела 1212 ВСУшников, но не стала объявлять о числе переданных со своей стороны – по всей видимости, чтобы не шокировать граждан разницей, показывающей реальное соотношение потерь.

Более того, после переговоров в Стамбуле министр обороны Украины заявил, что достигнута договоренность об обмене погибшими в формате «шесть на шесть тысяч», о чем напомнил в своем паблике экс-депутат Рады, бывший боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук.

«Так спокойно… а сколько погибших россиян передала РФ Украина? Умеров «Чебурек» заявлял в Стамбуле об обмене телами погибших, 6000 на 6000… не так ли? И когда на родную землю из моргов РФ вернутся остальные погибшие? В чем причина задержки?», – задается неудобными вопросами Мосийчук.

По информации военкора Дмитрия Кулько, следующая партия убитых ВСУшников будет доставлена поездом.

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