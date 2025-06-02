«Наш Зеленский готов» – МИД Украины требует на переговоры лично Путина

Константин Серпилин.  
02.06.2025 20:37
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский готов «хоть завтра» встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с РФ в Стамбуле заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский готов «хоть завтра» встретиться с российским лидером Владимиром...

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«Что касается всех остальных будущих встреч, то если они будут нести смысл подготовки к встрече лидеров [они состоятся], потому что все знают, что в России решения принимает Путин.

Поэтому именно он должен относительно прекращения огня или других критических вопросов быть присутствующим и непосредственно принимать эти решения», – трепался подручный Сибиги.

«Наш президент готов встречаться с Путиным даже завтра. У нас нет никаких с этим проблем. К сожалению, проблема в другой стороне, и относительно препятствий – нужно их спрашивать», – вещал Тихий.

Ранее на этом же мероприятии глава укро-делегации, министр обороны Рустем Умеров также дал понять, что «без прекращения огня и присутствия лидеров встреч больше не будет».

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