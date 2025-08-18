«Можно отказаться от Крыма на 99 лет. Мы уже победили» – полковник СБУ успокаивает «громадян»

Игорь Шкапа.  
18.08.2025 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 514
 
Дзен, Крым, Политика, Украина


Украина якобы одержала победу в военном противостоянии с Россией.

Об этом в эфире украинской журналистки Натальи Влащенко заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Украина якобы одержала победу в военном противостоянии с Россией. Об этом в эфире украинской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В российско-украинской войне от до понедельника до понедельника Украина победила. Первое, это ключевое. Почему? Вывод. Мы отстояли свой суверенитет от политического влияния нападающего на нас противника. Второе – мы отстояли свою государственность», – сказал Стариков.

Он призывает не переживать, что значительная часть территорий остаются за Россией, напомнив, что Китай ждал возвращения Гонконга 99 лет.

Укро-эксперт заметил, что сейчас мир переходит шестой технологический уклад, в котором все происходит гораздо более стремительно.

«Неизвестно, что через пять лет будет. Даже если будет записано 49 лет или 99 лет, оно в ближнесрочной читается 5-10»,  – успокаивает полковник громадян.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить