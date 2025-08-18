Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина якобы одержала победу в военном противостоянии с Россией.

Об этом в эфире украинской журналистки Натальи Влащенко заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«В российско-украинской войне от до понедельника до понедельника Украина победила. Первое, это ключевое. Почему? Вывод. Мы отстояли свой суверенитет от политического влияния нападающего на нас противника. Второе – мы отстояли свою государственность», – сказал Стариков.

Он призывает не переживать, что значительная часть территорий остаются за Россией, напомнив, что Китай ждал возвращения Гонконга 99 лет.

Укро-эксперт заметил, что сейчас мир переходит шестой технологический уклад, в котором все происходит гораздо более стремительно.