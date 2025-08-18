«Можно отказаться от Крыма на 99 лет. Мы уже победили» – полковник СБУ успокаивает «громадян»
Украина якобы одержала победу в военном противостоянии с Россией.
Об этом в эфире украинской журналистки Натальи Влащенко заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«В российско-украинской войне от до понедельника до понедельника Украина победила. Первое, это ключевое. Почему? Вывод. Мы отстояли свой суверенитет от политического влияния нападающего на нас противника. Второе – мы отстояли свою государственность», – сказал Стариков.
Он призывает не переживать, что значительная часть территорий остаются за Россией, напомнив, что Китай ждал возвращения Гонконга 99 лет.
Укро-эксперт заметил, что сейчас мир переходит шестой технологический уклад, в котором все происходит гораздо более стремительно.
«Неизвестно, что через пять лет будет. Даже если будет записано 49 лет или 99 лет, оно в ближнесрочной читается 5-10», – успокаивает полковник громадян.
