Лавров о терактах: «На провокации не поддаёмся, продолжаем переговоры». Путин: «Согласен с этим!»

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Россия не должна выходить из переговоров с Украиной, несмотря на серию терактов на железной дороге и атаку дронов на военные аэродромы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Несмотря на новые крупные, преступные провокации в последние несколько дней, я бы посчитал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран. Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, надо задействовать», – сказал министр на совещании с президентом Владимиром Путиным.