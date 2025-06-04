Лавров о терактах: «На провокации не поддаёмся, продолжаем переговоры». Путин: «Согласен с этим!»

Михаил Рябов.  
04.06.2025 17:10
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Россия не должна выходить из переговоров с Украиной, несмотря на серию терактов на железной дороге и атаку дронов на военные аэродромы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия не должна выходить из переговоров с Украиной, несмотря на серию терактов на железной...

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«Несмотря на новые крупные, преступные провокации в последние несколько дней, я бы посчитал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран. Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, надо задействовать», – сказал министр на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Согласен с этим!» – ответил ему глава государства.

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