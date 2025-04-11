Крымских ветеранов СВО позвали в фермеры: от государства – субсидии и экспертная помощь

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В Крыму ветеранов СВО привлекают к созданию фермерских хозяйств грантами в размере от 3 до 5 млн руб.

Начинать советуют с растениеводства, а с получением опыта переходить к более сложным направлениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году хотим попробовать новую форму взаимодействия с начинающими фермерами – поддержать ребят, которые вернулись с СВО и хотят себя попробовать в сельском хозяйстве. Мы этому рады и поэтому постараемся поддерживать мелкое фермерство. Это нужно не для популизма, а для изменений, новых подходов. Люди из другого бизнеса по-другому смотрят на сельское хозяйство и заводят иногда темы, которые являются такими, прорывными для нас», – пояснил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Он уточнил, что за господдержкой начинающие фермеры из числа ветеранов СВО могут обращаться как в профильное министерство, так и в фонд «Защитники отечества».

«Мы планируем для себя сумму не менее 25 млн руб – минимальная 3 млн руб, средняя 5 млн руб. И если в этом году мы увидим 5-7 человек, которые вернулись с СВО и действительно себя видят в сельском хозяйстве, это будет пробный шар. Как правило, приходят ребята, не связанные с сельским хозяйством. Им честь и хвала, что пройдя достаточно сложный путь, они тоже идут в непростую тему. Мы их поддерживаем, понимаем и наставляем. В данный момент у нас 12 претендентов, и работа с ними идёт в ручном режиме, чтобы задать правильный вектор», – отметил Кратюк.

Он добавил, что на средства гранта начинающий фермер может приобрести технику или купить семена. В дальнейшем примеру Крыма последуют другие регионы, где сельское хозяйство и поддержка ветеранов СВО входит в число приоритетов.