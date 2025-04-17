Кровавые провокации Зеленского больше не сработают – Кедми

Максим Столяров.  
17.04.2025 11:17
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Провокации, Сумы, Украина


Украина больше не сможет использовать кровавые провокации для изменения позиции США.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Ведущий спросил, сможет ли Зеленский использовать удар по Сумам для срыва переговоров.

«Сумы не являются никаким новым фактором. И Соединенные Штаты совершенно трезво к этому отнеслись. Говорят – жертвы человеческого населения были не целенаправленными, никто не собирался попадать по этому автобусу, троллейбусу, что там было. Цели были военные. То, что попутно пострадали гражданские люди, это бывает во время военных действий. И неясно, пострадали они от тех ракет, которые Россия выпустила, или это от ракет противоракетной обороны, которые тоже наносят ущерб.

Но это не играет никакого отношения к самому факту. То, что произошло в Сумах, не являются никаким фактором для ведения переговоров. На войне всё бывает. То, что Украина пыталась это превратить в рычаг для срыва переговоров, она пытается превратить все что угодно и делать любые провокации. Но пока Соединенные Штаты не собираются поддаваться на эти провокации», – сказал Кедми.

«Так что они могут вспоминать Сумы или Днепропетровск или другой город. Всё, что произойдет там, любой удар со стороны России, он будет рассматриваться только с одной точки зрения – это военные действия. На войне стреляют, бомбят, погибают люди. И погибают гражданские. Хотите, чтобы гражданские не погибали, прекратите военные действия. Прекратить военные действия можно только, пойдя на соглашение с Россией.

Такой ответ Соединенных Штатов, разумный и простой. Так что все эти выходки, фокусы, провокации, они абсолютно бесполезны», – добавил эксперт.

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