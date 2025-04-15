Зеленскому пришлось подтвердить российскую версию удара по Сумам

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Сегодня был отправлен в отставку начальник Сумской областной военной администрации генерал Владимир Артюх.

Изначально соответствующая информацию появилась в украинских СМИ, а затем представитель правительства в ВР Тарас Мельничук написал, что Кабмин дал добро на увольнение Артюха.

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Причины не называются, но все понимают, что увольнение связано с воскресным ракетным ударом ВС РФ по центру Сум, где, фактически прикрывшись мирными людьми, проводилось сборище ВСУшников.

При этом сам Артюх не отрицает, что военные в этом месте были, но уверяет, что был лишь в числе приглашенных, не являясь организатором.

«Это намекает, что в этой истории есть еще кто-то, кто на самом деле организовал это сборище, поставив гауляйтера Сумской области перед фактом. И этот кто-то явно выше по должности бывшего Сумского гауляйтера, поэтому фамилию он не называет. В целом попытка соорудить еще одну «Бучу» у противника не удалась. Еще и Сумского гауляйтера пришлось снимать», – комментирует сиутацию обозреватель Борис Рожин.

Уроженец Сумщины, военный блогер и волонтер СВО Юрий Подоляка придерживается похожего мнения.

«Согласитесь, что если бы все было, как писали украинские инфопомойки (что якобы Россия нанесла удар по «мирному центру Сум», не имея там военных целей), увольнять Артюха (причем своего же ставленника) не было бы за что. Но его уволили. Видно много военных из-за тупости Артюха погибло под завалами конгресс-центра СумГУ. МО РФ утверждает, что 60 и около 80 раненых. По моим данным, вдвое меньше, но все равно это много. И таким образом «просрочка» своим указом поставил в этом вопросе окончательную точку. Сам того не понимая, что тем самым подыграл России», – отмечает Подоляка.

Напомним, что в ходе этого удара среди прочих погиб командир ракетно-артиллерийской бригады ВСУ.