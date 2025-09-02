«Кляну себя за общение с Путиным» – Гросси подключил ресурс МАГАТЭ для спасения украинских АЭС

МАГАТЭ согласовало строительство двух новых ядерных реакторов на украинских АЭС.

Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не должны забывать, что Украина и Россия ядерные державы, страны с развитой ядерной инфраструктурой. Для Украины это действительно жизненно важно. Без девяти оставшихся ядерных реакторов страна просто развалится.

То, как украинская энергетическая инфраструктура работала в очень сложных условиях, это настоящий подвиг. Но с технической точки зрения нам нужно взаимодействовать, потому что без этого восстановление будет невозможно. Сейчас мы работаем над восстановлением. Несколько недель назад в Риме МАГАТЭ поддержало строительство двух новых энергоблоков на Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, чтобы обеспечит восстановление», – сказал Гросси.