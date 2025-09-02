«Кляну себя за общение с Путиным» – Гросси подключил ресурс МАГАТЭ для спасения украинских АЭС
МАГАТЭ согласовало строительство двух новых ядерных реакторов на украинских АЭС.
Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы не должны забывать, что Украина и Россия ядерные державы, страны с развитой ядерной инфраструктурой. Для Украины это действительно жизненно важно. Без девяти оставшихся ядерных реакторов страна просто развалится.
То, как украинская энергетическая инфраструктура работала в очень сложных условиях, это настоящий подвиг. Но с технической точки зрения нам нужно взаимодействовать, потому что без этого восстановление будет невозможно. Сейчас мы работаем над восстановлением. Несколько недель назад в Риме МАГАТЭ поддержало строительство двух новых энергоблоков на Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, чтобы обеспечит восстановление», – сказал Гросси.
Он подчеркнул, что строительство было бы невозможно, если бы МАГАТЭ не наладило бы
диалог с российскими регуляторами.
«Я не раз сам себя критиковал за то, что общался с Путиным. Я не раз встречался с президентом Путиным. И я всегда говорил: если я не буду с ним разговаривать, то с кем мне говорить о ситуации, которую они создали. Как мне с ними взаимодействовать? Я много раз обсуждал это с вашим президентом», – оправдывался Гросси перед украинским замминистра Мищенко, сидевшим справа от него.
