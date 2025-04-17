Киев снова поматросил меджлисовцев. Те пошли судиться

Анатолий Лапин.  
17.04.2025 15:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, экстремизм


Украинская власть, вопреки обещаниям, не торопится регистрировать запрещенный в России меджлис крымских татар.

Об этом в эфире «Radio Kuresh» заявил замглавы меджлиса Риза Шевкиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть, вопреки обещаниям, не торопится регистрировать запрещенный в России меджлис крымских татар. Об...

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«Этот вопрос обговаривался, но практически не продвигался. К большой радости один из членов меджлиса Эскендер Бариев этот законопроект передал на регистрацию. Последовала задержка, не отказ, а задержка в рассмотрении. Я, кстати, вместе с ним ходил сдавать эти документы, и они тянули, тянули, так и не дали ответа.

И вот сейчас он начал судебные процессы против Кабинета министров Украины, который обязан был этот документ рассмотреть и решить вопрос о регистрации государственной, или же отказать в этом, но ответа не было. Сейчас через суд, я думаю, обяжут Кабмин прийти к какому-то ответу по этому вопросу», – заявил Шевкиев.

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