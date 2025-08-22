Немецкие следователи будут расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» как обычное уголовное дело и не будут привязывать его к мирным переговорам по Украине.

Об этом журналист-расследователь Флориан Фладе заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что обвинения будут сняты немецкой стороной. Я думаю, они хотят, чтобы этого человека судили. А украинское правительство будет придерживаться своей позиции, что они непричастны к этому теракту, и это не было государственной операцией. Украинские военные и разведка не участвовали в этом. Так сказал Владимир Зеленский. Так сказали представители украинских спецслужб. Я думаю, они будут придерживаться этой позиции. Я не думаю, что они хотят делать подрыв «Северных потоков» частью мирного договора», – сказал Фладе.

Так он прокомментировал арест в минувшую среду в Италии офицера отдела экологической охраны и гражданской защиты Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины Сергея Кузнецова. Ордер на его арест был выдан немецкими властями за несколько дней до того, как он с семьей выехал не отдых. Итальянские СМИ пишут, что Кузнецову грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию.

Автор книги «Северный поток: как Германия платит за войну России» Штеффен Добберт считает, что увязать подрыв газопроводов с мирными переговорами попытаются США и Россия.

«Я знаю, мои источники говорят, что люди из администрации Трампа и из России пытаются смешать все в одном мирном соглашении. Но я надеюсь, что немецкие власти не пойдут на это. И канцлер Германии тоже не согласится. Немецкие следователи должны и будут разбираться с этим так, как будто это обычное уголовное дело», – сказал Добберт.

Расследователь не считает украинскую версию подрыва доказанной и допускает, что Кузнецов будет отрицать свою причастность. Сам он склонен обвинять Россию и уверен, что уголовное дело не повлияет на поддержку Украины Германией.

Ранее еще одного подозреваемого в соучастии в теракте пытались задержать в Польше, но тамошние власти помогли ему бежать не Украину.