Генерал США: Надо заставить Путина поверить в поражение России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Получение Украиной ракет «Томагавк» показало бы решительность Вашингтона, но этого не произойдет.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я считаю получение Украиной ракет «Томагавк» маловероятным. В то же время «Томагавк» стал бы ценным дополнением к имеющимся в Украине средствам для нанесения глубинных ударов. Прежде всего, эти ракеты символизировали бы решимость США усилить военное давление на Путина. По моему мнению, именно такого дополнительного давления сегодня не хватает в американской стратегии, чтобы убедить Путина, что он не победит», – сказал генерал.

Он добавил: Украине надо представить столько оружия, что заставить российского лидера поверить в неизбежность поражения.