Генерал США: Надо заставить Путина поверить в поражение России

25.10.2025 15:10
Получение Украиной ракет «Томагавк» показало бы решительность Вашингтона, но этого не произойдет.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Я считаю получение Украиной ракет «Томагавк» маловероятным. В то же время «Томагавк» стал бы ценным дополнением к имеющимся в Украине средствам  для нанесения глубинных ударов. Прежде всего, эти ракеты символизировали бы решимость США усилить военное давление на Путина. По моему мнению, именно такого дополнительного давления сегодня не хватает в американской стратегии, чтобы убедить Путина, что он не победит», – сказал генерал.

Он добавил: Украине надо представить столько оружия, что заставить российского лидера поверить в неизбежность поражения.

«Пока Путин не поверит, что проиграет, боюсь, что он будет продолжать эту войну», – разглагольствует Кларк.

