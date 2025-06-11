Генерал СБУ: Просроченного идиота Зеленского война ничему не научила

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Владимир Зеленский в погоне за пиаром подставил исполнителей и планировщиков атаки на российские стратегические бомбардировщики и сделал врагом РФ номер один лично главу СБУ Малюка.

Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня двойное чувство – гордость за профессионализм СБУ и горькая досада за дилетантизм просроченного президента Зеленского. На вопрос, стоило ли раскрывать, как проходила операция, и вообще стоит ли говорить официально о ней, эпиграфом можно подобрать несколько метких народных поговорок. Горбатого могила исправит. Язык мой – враг мой. Если идиот, то это надолго. Если папа с мамой ума не дали – не даст уже никто. Иногда лучше молчать, чем говорить. Вот, если бы этим в подобных ситуациях руководствовался Зеленский, пользы и успеха в тех же боевых операциях, в тех же политических событиях было бы намного больше. Очень досадно и горько, что такой дилетантизм, что война ничему не научила просроченного президента Зеленского», – сокрушается Омельченко.

Он не понимает, зачем показывать ТВ награждение президентом участников этой спецоперации.