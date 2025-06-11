Генерал СБУ: Просроченного идиота Зеленского война ничему не научила
Владимир Зеленский в погоне за пиаром подставил исполнителей и планировщиков атаки на российские стратегические бомбардировщики и сделал врагом РФ номер один лично главу СБУ Малюка.
Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня двойное чувство – гордость за профессионализм СБУ и горькая досада за дилетантизм просроченного президента Зеленского. На вопрос, стоило ли раскрывать, как проходила операция, и вообще стоит ли говорить официально о ней, эпиграфом можно подобрать несколько метких народных поговорок. Горбатого могила исправит. Язык мой – враг мой. Если идиот, то это надолго. Если папа с мамой ума не дали – не даст уже никто. Иногда лучше молчать, чем говорить.
Вот, если бы этим в подобных ситуациях руководствовался Зеленский, пользы и успеха в тех же боевых операциях, в тех же политических событиях было бы намного больше. Очень досадно и горько, что такой дилетантизм, что война ничему не научила просроченного президента Зеленского», – сокрушается Омельченко.
Он не понимает, зачем показывать ТВ награждение президентом участников этой спецоперации.
«Они правильно заслужили награды, но он не понимает, что по каким-то крохам, фрагментам на этих фото и видео можно выявить и, не приведи господи, расшифровать участников этой операции. Зачем это делать?
Следующее. Официальное признание проведения этой операции украинской стороной. И непосредственным исполнителем и организатором СБУ во главе с Василием Малюком знаете кто сделан? Василий Малюк. Сейчас, наверное, десятки или сотни раз назначен на уничтожение российскими спецслужбами. Он сейчас враг номер один. То был Залужный, сейчас Малюк стал врагом РФ и лично чекиста Путина», – возмущался генерал.
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