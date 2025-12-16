Финский заукраинец в Европарламенте покатил бочку и на Россию, и на США

Анатолий Лапин.  
16.12.2025 15:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 414
 
Дзен, Политика, Русофобия, США, Финляндия


Евросоюз должен прекратить закупки вооружений в США, сосредоточившись на собственном производстве.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат из Финляндии Юсси Сарамо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз должен прекратить закупки вооружений в США, сосредоточившись на собственном производстве. Об этом, выступая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Страны ЕС потратили на оборону почти 400 миллиардов евро, и планируется увеличить эту сумму вдвое. Но астрономические суммы утекают в никуда. Большая часть денег идет в военную промышленность США, значительная часть – в Израиль.

Для нашей занятости в экономике и безопасности крайне важно перенести оборонную промышленность в Европу. Здорово, что большинство депутатов Европарламента осознают угрозу со стороны России. Я благодарен за то, что Украина все активнее интегрируется в европейское оборонное производство. Также важно защитить нас от гибридных атак, особенно в восточных регионах ЕС.

Но, к сожалению, большинство, похоже, по-прежнему безмятежно спит, не замечая угрозы со стороны США. США все более агрессивно атакуют нашу демократию и нашу экономику. В будущем мы должны будем направлять 100% наших общих расходов на оборону, на развитие европейской промышленности», – заявил Сарамо.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить