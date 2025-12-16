Евросоюз должен прекратить закупки вооружений в США, сосредоточившись на собственном производстве.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат из Финляндии Юсси Сарамо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Страны ЕС потратили на оборону почти 400 миллиардов евро, и планируется увеличить эту сумму вдвое. Но астрономические суммы утекают в никуда. Большая часть денег идет в военную промышленность США, значительная часть – в Израиль.

Для нашей занятости в экономике и безопасности крайне важно перенести оборонную промышленность в Европу. Здорово, что большинство депутатов Европарламента осознают угрозу со стороны России. Я благодарен за то, что Украина все активнее интегрируется в европейское оборонное производство. Также важно защитить нас от гибридных атак, особенно в восточных регионах ЕС.

Но, к сожалению, большинство, похоже, по-прежнему безмятежно спит, не замечая угрозы со стороны США. США все более агрессивно атакуют нашу демократию и нашу экономику. В будущем мы должны будем направлять 100% наших общих расходов на оборону, на развитие европейской промышленности», – заявил Сарамо.