«Если это была «Фламинго», то первый блин комом» – эксперт

Максим Столяров.  
19.10.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Если официально подтвердится информация, что сбитая ПВО ракета, окажется распиаренным в укро-СМИ «Фламинго», то это была явно настоящая заводская сборка.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, комментируя сбитие большой ракеты со стороны Украины несколько дней назад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Официальных комментариев и подтверждений нет, основываемся только на тех фотографиях и видео. Даже не знаю, в каком районе России был сбит, но это понятно, для зенитчиков это секрет. Ну, не совсем кустарная сборка, но, в общем, это не сборка настоящего завода, который производит ракеты. То есть ракета собрана по ускоренным, упрощённым схемам, в том числе, из гражданских компонентов, там всё это видно. То, что эти обломки очень сильно похожи на то, что показывали на украинских видео – да, действительно похожи.

И ещё момент: никто не показал фотографию двигателя. Утверждается, что это запорожский, советский ещё, старой конструкции двигатель турбореактивный. Двигатель – это важно. Сколько их штук в наличии – столько и будет ракет. Советских двигателей такого типа довольно много запасных, но не огромное количество», – сказал Ширяев.

«Если [будет] доказано, что это действительно «Фламинго», то первое его применение – первый блин комом. Сбивается всё, на самом деле», – добавил эксперт.

