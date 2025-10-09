«Хреновина здоровая». ПВО России сбила первую ракету «Фламинго»

09.10.2025 12:52
ПВО России сбита первая ракета «Фламинго», которая рекламировалась властями Украины как новое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

Участник СВО военный летчик Алексей Воевода приводит в своем блоге некоторые подробности: ракета была сбита комплексом «Бук», ее скорость составила 600 км/час, летела на высоте 100 м.

«Как цель простейшее. Хреновина здоровая, если начнут пускать больше, будет некомфортно», – написал Воевода в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он утверждает, что «Фламинго» все же не является британской разработкой – в сбитой ракете обнаружен двигатель от учебно-тренировочного самолета Л-39, который выпускался для стран Варшавского блока.

«Плохая новость. Движков таких море.  И хохлы умеют в их ремонт и модернизацию сами. И даже кусками производить. В Запорожье», – сообщил летчик.

