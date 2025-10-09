«Хреновина здоровая». ПВО России сбила первую ракету «Фламинго»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ПВО России сбита первая ракета «Фламинго», которая рекламировалась властями Украины как новое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

Участник СВО военный летчик Алексей Воевода приводит в своем блоге некоторые подробности: ракета была сбита комплексом «Бук», ее скорость составила 600 км/час, летела на высоте 100 м.

«Как цель простейшее. Хреновина здоровая, если начнут пускать больше, будет некомфортно», – написал Воевода в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он утверждает, что «Фламинго» все же не является британской разработкой – в сбитой ракете обнаружен двигатель от учебно-тренировочного самолета Л-39, который выпускался для стран Варшавского блока.