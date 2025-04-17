ЕС натравливает Зеленского дразнить и унижать Трампа
Утративший легитимность президент Украины провоцирует по наущению Европы своего американского коллегу Дональда Трампа, когда заявляет о готовности купить у США оружие на 50 млрд долларов.
Об этом бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что сделал Зеленский, я думаю, после консультаций с европейцами… У него нет 50 млрд, и 15 млрд нет. Но у европейцев есть деньги. Я думаю, задача была просто вскрыть трамповский блеф, чтобы это горлопанство прекратилось. Вы хотите деньги? Пожалуйста, мы готовы у вас купить оружие.
И Трамп, который рассказывает, как он делает бизнес, тихо это проигнорировал, потому что сказать, на самом деле, нечего. Понятно, что Украина – союзник Америки. Нет, Трамп делает все, чтобы это заблокировать», – сказал Каспаров.
Он назвал «абсолютной ложью» все, что Трамп говорил о деньгах, выделенных Украине из американского бюджета.
«Совершенно очевидно, что значительная часть этих денег была потрачена в Америке. Называется цифра порядка 150 млрд – суммарный пакет. Невозможно сказать точно, цифры варьируются. Но мы точно знаем, что 61 млрд долларов, самый большой пакет, который был проголосован Конгрессом, из него 36 млрд пошло в Америку. А из 25 млрд, которые были обещаны, значительная часть еще не дана», – утверждал иноагент.
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