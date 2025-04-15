Это преступная халатность: Арестович о награждении ВСУ в центре Сум
Украинское руководство допустило преступную халатность в ходе ракетного удара по Сумам.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несмотря на неоднократные предупреждения, о которых говорят мэры, говорят другие очевидцы, говорит Марьяна, проводят это мероприятие, семилетие 117-й бригады ТРО. Проводят в укрытиях, но это мероприятие, они проводят в доме культуры, где должен был детский праздник быть в 11, в подвале. Таким образом, формально выполнив меры безопасности, но учитывая, что в 10 награждение, а в 11 -детский спектакль, туда будут собираться дети уже с родителями, это, конечно, авантюра полная», – сказал экс-советник ОП.
По его словам, была преступная халатность, причем «не первая и не последняя».
«Были удары по полигонам, были удары по награждению, во время награждения 128-й бригады под Запорожьем, ну там, чуть южнее Запорожья, до сих пор, как говорят военный, не расследовано, до сих пор нет виновных и наказанных, и в этой истории проявляется как лакмусовая бумажка…
Более того, там под Сумами есть замечательное, замаскированное, никому неизвестное, отличное место, где прекрасно можно было всех их там наградить. Отметить, пожать руку, да, семилетие бригады и так далее. Но давайте напомним, что эта бригада ТРО воевала в Курской области. Ну, ясно, что россияне стреляли с особым чувством в ответ по ним. Поэтому те люди, которые планировали это мероприятие в 30 километрах от границы с Россией, там где российская группировка вытеснила нашу группировку, должны были предусмотреть не только «Искандеры», но и «Кабы», которые могли бросить самолеты с 80-70 километров», – заявил Арестович.
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