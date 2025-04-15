Это преступная халатность: Арестович о награждении ВСУ в центре Сум

Украинское руководство допустило преступную халатность в ходе ракетного удара по Сумам.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, о которых говорят мэры, говорят другие очевидцы, говорит Марьяна, проводят это мероприятие, семилетие 117-й бригады ТРО. Проводят в укрытиях, но это мероприятие, они проводят в доме культуры, где должен был детский праздник быть в 11, в подвале. Таким образом, формально выполнив меры безопасности, но учитывая, что в 10 награждение, а в 11 -детский спектакль, туда будут собираться дети уже с родителями, это, конечно, авантюра полная», – сказал экс-советник ОП.

По его словам, была преступная халатность, причем «не первая и не последняя».