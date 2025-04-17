«Эти деньги нам нужны для армии»: на Украине хотят легализовать порноконтент с OnlyFans

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The New York Times поднимает важную и актуальную для Украины тему – легализацию порноконтента в интернете. Посвященный этому материал озаглавлен: «Почему украинский депутат предлагает легализовать порнографию».

В публикации отмечается, в что в условиях разрушенной войной экономики поступления от порноконтента стали важной составляющей бюджета страны. Но это же составляет и суть проблемы. С которой столкнулись киевские власти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина получает налоговые поступления от создателей порнографического контента, но при этом угрожает им уголовным преследованием. Законопроект направлен на устранение того, что многие считают несправедливым противоречием», – отмечается в статье.

Пока Украина сталкивается с разрушительным конфликтом на восточном фронте и с российскими атаками на города, один депутат Верховной Рады работает над инициативой, которую он считает полезной для страны: легализация порнографии.

Речь идет о заместителе председателя финансового комитета Верховной Рады Ярославе Железняке. Именно этот герой, как указано в статье, «возглавил кампанию по отказу от, по его мнению, устаревшего советского законодательства, запрещающего хранение, производство и распространение порнографических материалов».

Ярослав Железняк со своей женой, тоже депутатом Рады Ольгой Коваль.

По его словам, отмена этого закона «устранила бы несправедливое противоречие», на которое указывают как он сам, так и создатели эротического контента.

Отмечается, что сегодня нарушение статьи 301 Уголовного кодекса Украины — закона о порнографии — карается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Но при этом украинские налоговые органы собирают налоги с создателей контента на таких платформах, как OnlyFans, известных своим взрослым контентом.

«Это означает, что те, кто платит налоги с производства порнографии, могут быть за это же привлечены к уголовной ответственности. «Это абсурд», — говорит Железняк, особенно «в условиях полномасштабной войны».

Он также видит в изменении закона и финансовую выгоду для страны: налоговые поступления увеличатся, так как большее количество создателей порноконтента будет готово официально декларировать доходы. А это — поддержка экономики, измотанной уже более чем трёхлетней войной. «Эти средства нам нужны для армии», — убеждает депутат.

Создатели эротического контента на OnlyFans также считают справедливым требование о декриминализации их деятельности, учитывая, что государство требует от них платить налоги.

«Извините? Ваша «мораль» позволяет вам брать наши налоги?» — говорит 30-летняя Карина, которая занимается созданием откровенного контента уже пять лет. — «Но при этом ваша же мораль позволяет сажать людей в тюрьму за продажу фотографий собственного тела?» Она добавляет с раздражением: «У меня просто нет слов».

Карина настаивает, что её контент безвреден. «Я фотографирую себя и продаю эти фото», — говорит она. — «Вот и всё. Я никому не причиняю вреда».

Карина рассказала, что в октябре прошлого года получила письмо от налоговой службы, в котором говорилось, что она должна уплатить налоги с $3,1 млн дохода, полученного на OnlyFans в период с 2020 по 2022 годы.

«Я не спорила — просто заплатила», — говорит она. Но даже после уплаты $450 тысяч из собственных сбережений, добавляет Карина, «у меня не проходило чувство, что этим всё не закончится».

Карина и другие создатели контента на OnlyFans, опрошенные для этой статьи, попросили называть их только по имени — из страха быть арестованными.

Через несколько недель её дом обыскали, а ноутбук изъяли. Сейчас она находится под следствием по подозрению в нарушении статьи 301, сообщает её адвокат.

«Я полностью разочарована в своей стране», — говорит Карина. — «Такое ощущение, что мы всё ещё в СССР, где делали вид, что секса не существует».

Адвокат Карины по налоговым вопросам, Леся Михайленко, говорит, что несколько её клиенток уехали из Украины из-за страха перед арестом.

Новый закон не затрагивает наказания за проституцию, торговлю людьми и детскую порнографию. Но, как отмечает Михайленко, в случае её клиенток речь идёт исключительно о согласии и отсутствии жертв.

«Либо признайте, что эта индустрия аморальна, и полностью её запретите, либо — что она допустима, и декриминализируйте её», — заявляет она. — «Государство не может сидеть на двух стульях одновременно».

Светлана, 38 лет, ещё одна клиентка Михайленко и подруга Карины. Она начала работать веб-моделью в 19 лет — сначала в чатах без одежды. Сейчас она записывает сексуальные видео с мужем и выкладывает их на OnlyFans.

«Я не стыжусь», — говорит она, подчёркивая, что то, чем она занимается — её личный выбор. Её устраивает гибкий график и доход. В удачные месяцы Светлана зарабатывает до $100 тысяч. Она гордится тем, что у неё 630 тысяч подписчиков на OnlyFans, которые платят за контент, который они хотят видеть.

Когда ей пришло письмо из налоговой службы с требованием в течение 15 дней уплатить налоги с около $4 млн дохода, полученного через OnlyFans, Светлана говорит, что «с радостью выполнила» это требование ради страны. С начала конфликта она делает пожертвования в адрес ВСУ, подчёркивает она.

Местная налоговая помогла Светлане подать декларацию. И некоторое время всё казалось спокойным. Но затем позвонила Карина и сказала, что у неё прошёл обыск. «У нас проблемы», — сообщила она подруге.

Светлана испугалась, что следующей будет её семья, и вместе с мужем удалила видео, убрала секс-игрушки — всё, что напоминало о их деятельности. «Мы были напуганы», — вспоминает она.

В прошлом месяце, по словам Светланы, в дверь действительно постучали. Повестка гласила, что теперь и она находится под следствием по подозрению в нарушении статьи 301 УК.

Издание пишет, что статья 301 украинского УК значительно строже, чем законы о порнографии в большинстве европейских стран, США и даже в России. Она запрещает даже отправку и получение обнажённых фото между двумя совершеннолетними по взаимному согласию. Попытки изменить закон предпринимались в течение нескольких лет.

Железняк потратил более года на разработку законопроекта и привлечение к нему поддержки. Но актуальность вопроса резко возросла осенью 2024 года.

Именно тогда председатель парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что налоговые органы выяснили: украинцы на OnlyFans получают «значительный» доход — в одном случае $4 млн, в другом — $3 млн. Эти исполнители обязаны платить налоги, подчеркнул он.

Железняк зарегистрировал законопроект в ноябре. Особого внимания он сначала не вызвал, но в декабре Гетманцев сообщил, что 350 моделей с OnlyFans подали декларации и готовы заплатить около $1,6 млн налогов.

«Это очень важные средства для страны во время войны, и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу», — написал он в Telegram. Гетманцев добавил, что поддерживает законопроект, поскольку «праздник лицемерия, когда общество одной рукой «морально осуждает» порнографию, а другой — берёт деньги на армию, должен закончиться».

Издание пишет, что законопроект Железняка подписали 26 депутатов, в том числе многие из партии Владимира Зеленского. Он уже получил одобрение комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь осталось дождаться голосования в сессионном зале. По словам Железняка, он уже заручился поддержкой 210 из необходимых 226 голосов. Однако поддерживают инициативу не все.

По оценкам, на OnlyFans на Украине работают около 3 500 создателей контента. Только за период с 2020 по 2022 годы, по данным Железняка со ссылкой на Государственную налоговую службу, украинцы заработали на платформе $123 млн.

По оценке организации Better Regulation Delivery Office — аналитического центра, финансируемого ЕС, — легализация порнографии может принести бюджету Украины около $12,3 млн налогов в год. Этого достаточно, чтобы закупить 24 000 дронов FPV.

Однако вместо этого, в 2024 году прокуратура передала в суд почти 1 400 дел по статье 301. В грантовой организации по продвижению рыночных реформ BRDO назвали это «нецелевым» использованием ресурсов во время конфликта.

«Переубедить общество — задача не из лёгких», – признаёт 35-летний депутат Железняк. Он вспоминает, как доставал iPad, чтобы показать порноролики пожилым коллегам по парламенту, уверенным, что порнография — это исключительно журналы, — что она собой представляет в XXI веке.