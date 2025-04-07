Экс-чиновник Зе-офиса: Украина для Трампа – токсичный, а Россия – ценный актив

Анатолий Лапин.  
07.04.2025 12:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Украина с ее вечными требованиями и проблемами является для президента США обузой.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина с ее вечными требованиями и проблемами является для президента США обузой. Об этом...

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«Вот, он – бизнесмен, кладет на весы актив, который очень ничтожный, ничего из себя не представляет, второе – тянет деньги, третье – всячески хамит. Это Украина. А на другой – актив, который обладает реальной силой, второе – применяет реальную силу, обладает возможностью оказать влияние по ключевым пяти вопросам, которые волнуют администрацию Трампа. Это Россия.

Вопрос, что он выберет в конце концов? Украинцы считают, что Трамп нам должен как земля колхозу за Будапештский меморандум и так далее, но, с точки зрения системы балансов, мы на фиг не нужны. Более того, мы – крайне токсичный ресурс, а Россия – ресурс ценный, хотя и проблемный, с ним тяжело работать. Администрация Трампа считает, что мы им должны как земля колхозу, хотя бы за то, что они нас еще не сдали, нами занимаются и не дают Путину нас проглотить – вот такая позиция. Мы просто не понимаем, в какую реальную цену нас оценивают», – заявил Арестович.

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