Британский аналитик: Надо пригрозить России объявлением войны

Настоящими гарантиями безопасности Украины станет готовность Запада объявить войну России в случае продолжения СВО.

Об этом в эфире Talk TV заявил британский аналитик Дэн Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переговоры, похоже, постоянно ведутся на условиях, которые примет Путин, а не Зеленский, не Украина и не Запад. Отчасти это связано с тем, что Трамп решил больше сотрудничать с Путиным, чем с Зеленским.

Многие люди думают, что, раз Зеленского не выгнали из Овального кабинета, не оскорбляли открыто Трамп и Вэнс, то это какой-то прогресс. Но это не так, это не прогресс.

Любое урегулирование должно включать в себя заявление Запада Путину, что, если он снова вторгнется в Украину, если он снова вторгнется в другое суверенное государство, мы будем с ним воевать.

Гарантии безопасности — это когда мы говорим Путину: «Если вы снова вторгнетесь в Украину, если вы попытаетесь расширить свои завоевания в Украине, если вы вторгнетесь в другое иностранное государство, в другое суверенное государство, мы объявим вам войну», – петушился Ходжес.